45% поддерживают "Слугу народа", 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЕС, 8,5% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос" - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии украинцев. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в результатах опроса, проведенногоСоциологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ



По данным исследования, 53% убеждены, что президент Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущим президентом Порошенко. 15% - противоположного мнения, 22% утверждают, что ничего не изменилось.

Вместе с тем, 34% считают, что действующая Верховная Рада является более эффективной по сравнению с прошлым созывом. 32% убеждены, что ничего не изменилось, 17% - считают ее менее эффективной. Лишь 27% убеждены в большей эффективности действующего Правительства О.Гончарука по сравнению с Правительством В.Гройсмана. 30% считают, что изменений не произошло. 19% - считают его хуже предыдущего Кабинета министров. 24% вообще не смогли оценить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 59% украинцев против продажи земли сельскохозяйственного назначения, - опрос КМИС

Почти две трети опрошенных считают, что президенту Зеленскому нужно времени от одного до трех лет, чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат работы. 14% - дают ему для этого пять и более лет. Лишь 8% требуют от него изменений за полгода. 17% - считают, что ему не удастся продемонстрировать качественный результат работы.



"Около половины опрошенных считают, что для достижения качественного результата Правительству и Верховной Раде нужно дать время от года до трех. Каждый десятый готов подождать пять и более лет. 10-13% дают этим центральным органам власти для эффективного результата не более полугода. Каждый четвертый-пятый вообще считает, что действующие Правительство и Парламент не способны ничего изменить в стране", - отмечается в исследовании.



По данным исследования, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 45% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 12,7% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,6% - партию "Европейская Солидарность", 8,5% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Около 12% респондентов не определились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70% украинцев не видят успехов новой власти в борьбе с коррупцией, расследовании резонансных дел и снижении тарифов ЖКХ, - опрос КМИС

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 20-24 ноября 2019











