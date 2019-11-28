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28.11.19 16:36

В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции "Commandant Birot". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В четверг, 28 ноября, в порт Одессы с четырехдневным визитом зашел корвет Военно-морских сил Франции "Commandant Birot".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Корабль относится к классу легких корветов. Его длина 80 метров, ширина 10, осадка 5,6, а водоизмещение корабля 1350 тонн. Скорость он развивает до 24 узлов, а максимальная дальность плавания 4500 миль. Экипаж 90 человек.

В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции Commandant Birot 01

Корвет "Commandant Birot" был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году.

В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции Commandant Birot 02

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В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции Commandant Birot 03

Место его постоянного базирования - военно-морская база в Тулоне. Основные задачи - это поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции Commandant Birot 04

По данным "Думской", Вооружение корвета: 100 мм пушка Mle 68, пара 20 мм зенитных орудий F2, четыре пулемета калибра 12,7, четыре торпедных аппарата и четыре пусковые установки с ракетами "Экзосет".

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Корабль французских ВМС прибыл в Черное море вечером 19 ноября, после чего сразу взял курс на грузинский порт Батуми, где простоял с 22 по 25 число. Проведя 26 ноября учения с грузинскими кораблями, корвет направился в Одессу.

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