Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня. ФОТО

Об этом Кулеба рассказал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо.

С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву!" - написал он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.