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28.11.19 19:17

Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

Участники сборов военнообязанных оперативного резерва первой очереди, которые проходят на базе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", приняли участие в ротных тактических учениях с боевой стрельбой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 01

"В составе механизированной подразделения холодноярцев резервисты отработали наступательные действия. На боевых машинах пехоты они атаковали позиции условного противника, спешились, под прикрытием огня орудий БМП-2 продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах, после чего отбили контратаку врага", - говорится в сообщении.

Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 02
Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 03

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Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 04
Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 05
Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 06

Большинство участников учений участвовали в боевых действиях в составе 93-й бригады в 2014-2018 годах. Тем из резервистов, кто не имел опыта участия в наступательных операциях, более опытные побратимы показали тактические особенности этого вида боя.

Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 07
Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 08

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Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 09
Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 10
Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 11

Часть резервистов после учений изъявила желание продолжить военную службу в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой 12

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