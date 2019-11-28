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28.11.19 22:24

В Киеве блокирована интернет-торговля фальсифицированными алкоголем и табаком для кальяна, изъято "товара" на 0,8 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве пресекли интернет-торговлю фальсифицированными подакцизными товарами и изъяли фальсификат стоимостью почти 800 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС

В Киеве блокирована интернет-торговля фальсифицированными алкоголем и табаком для кальяна, изъято товара на 0,8 млн грн, - ГФС 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" были установлены два киевских онлайн-ресурса, через которые осуществлялась реализация фальсифицированных подакцизных товаров.

Через один из ресурсов владельцы местного заведения питания осуществляли продажу фальсифицированного табака для курения кальянов. Через другой онлайн-ресурс местный житель реализовывал фальсифицированный алкоголь. В обоих случаях товары продавались без марок акцизного налога Украины.

В Киеве блокирована интернет-торговля фальсифицированными алкоголем и табаком для кальяна, изъято товара на 0,8 млн грн, - ГФС 02
В Киеве блокирована интернет-торговля фальсифицированными алкоголем и табаком для кальяна, изъято товара на 0,8 млн грн, - ГФС 03

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В Киеве блокирована интернет-торговля фальсифицированными алкоголем и табаком для кальяна, изъято товара на 0,8 млн грн, - ГФС 04
В Киеве блокирована интернет-торговля фальсифицированными алкоголем и табаком для кальяна, изъято товара на 0,8 млн грн, - ГФС 05

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 3 тыс. литров водки неизвестного происхождения, разлитой в тетрапак, и 60,25 кг (1 205 пачек) табака для курения кальянов с этикетками известных брендов без акцизных марок.

В Киеве блокирована интернет-торговля фальсифицированными алкоголем и табаком для кальяна, изъято товара на 0,8 млн грн, - ГФС 06
В Киеве блокирована интернет-торговля фальсифицированными алкоголем и табаком для кальяна, изъято товара на 0,8 млн грн, - ГФС 07

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В Киеве блокирована интернет-торговля фальсифицированными алкоголем и табаком для кальяна, изъято товара на 0,8 млн грн, - ГФС 08
В Киеве блокирована интернет-торговля фальсифицированными алкоголем и табаком для кальяна, изъято товара на 0,8 млн грн, - ГФС 09

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 800 тыс. грн.

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 1772 КУоАП.

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