Во Львове протестовали против преследования волонтера Звиробий. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Участники акции вывесили у входа в здание ГБР плакаты со словами "Нет политическим репрессиям", "Нет ГБР - НКВД", "Государственное бюро преследований" и другие.

"Кого мы привлекаем к ответственности - патриотов? Те, кто призывал к референдуму и "русскому миру" - те сейчас герои, а те, кто все отдал Украине - подозреваемые? Это политические репрессии, как по мне. И здесь, на протесте, должны быть тысячи людей ", - заявил волонтер Андрей Салюк.

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Протестующие также требовали отставки руководителя ГБР Романа Трубы.

"Мы не можем немедленно ехать в Киев, потому пришли сюда, во Львове, на акцию, чтобы работники ГБР передали информацию руководителям. Мы понимаем, когда ГБР все делает в рамках закона, но меня беспокоит, что они выбивают двери и не ждут адвоката, изымают телефон до начала следственных действий. Мы стоим против нарушения наших прав. Если так со Зверобой поступают, то завтра (то же самое может быть. – Ред.) со мной, моими друзьями", - сказала Ирина Клейменова, представитель организации "Справа громад".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

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Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.