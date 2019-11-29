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29.11.19 10:37

Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки. ФОТОрепортаж

Около десяти человек готовы взять Сергея Пашинского на поруки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокуратура требует продления ареста, так как считает, что Сергей Пашинский может давить на свидетелей, если будет на свободе.

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Вместе с тем, адвокат Сергея Пашинского Федур просит выпустить Пашинского из клетки и разрешить сидеть возле его защитников, так как ни один закон Украины не предусматривает, чтобы подозреваемого держали в клетке. Просит, чтобы он занял место рядом с адвокатом. Суд удовлетворил это ходатайство.

Около десяти людей готовы взять Пашинского на поруки, в частности нардеп от ЕС Виктория Сюмар, экс-нардеп от НФ Андрей Тетерук, Дмитрий Булатов, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, нардеп от ЕС Николай Величкович. Суд приобщил к материалам эти прошения.

Далее стороны перешли к спору о протоколе допроса свидетеля, с которым не знакома сторона защиты.

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Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 01
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 02
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 03
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 04
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 05
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 06
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

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