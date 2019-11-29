Киевское предприятие на Херсонщине откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Установлено, что оккупационные власти полуострова через должностных лиц одного из киевских предприятий использовали насосную станцию, расположенную на территории Херсонской области. Станция обеспечивала сырьем завод, расположенный на временно оккупированной территории Крыма. Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 млн грн.

Начальник Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак сообщил: "Во время досудебного расследования получена информация о незаконном использовании оккупационными властями полуострова Крым через должностных лиц одного из киевских предприятий насосной станции, расположенной на территории Новотроицкого района Херсонской области. Вопреки действующему законодательству, станция обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш "Крымский содовый завод". Это предприятие осуществляет свою деятельность на оккупированной территории Крыма".

Во время проведения следственных действий было установлено, что на территории насосной станции находится шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подается на содовый завод. Также правоохранители обнаружили электролинию, которая незаконно подавала электроэнергию из оккупированного Крыма указанной насосной станции.

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Вместе с тем проведены санкционированные обыски по месту фактического нахождения киевского предприятия. В ходе следственных действий изъято значительное количество документации, созданной представителями Российской Федерации на временно оккупированной территории.

Правоохранители расследуют по факту уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (Экоцид), ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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