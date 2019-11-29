Чиновник Госгеокадастра Запорожья уличен в махинациях с землями заповедного фонда, убытки составили около 1 млн грн, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 чиновник оформил на подставных лиц несколько земельных участков в заповедной зоне общей площадью 4 гектара. Затем для противоправной легализации государственная земля была несколько раз перепродана.

По заключению профильных специалистов сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти миллион гривен.

В ходе проведенных обысков по месту работы фигуранта дела правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение незаконных сделок.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, госслужащему объявлено о подозрении в совершении указанного преступления.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. Проводится комплекс мероприятий для возвращения незаконно отчужденной земли в государственную собственность.

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