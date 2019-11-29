Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Зе!команда по свободе слова
Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО
Или нет?
Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского
Не перепутайте!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это исключительно политическое преследование", - Звиробий об обыске. ВИДЕО
Назад, в будущее
Они Вас нехорошими словами называют!
Нехорошо...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%, - опрос КМИС
Верной дорогой идете, товарищи!
Параллели истории
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раду внесли законопроект, который вернет старикам в ОРДЛО честно заработанные пенсии, - Сивохо. ИНФОГРАФИКА
Добытчик
Во всем виноват Порошенко!
Логично...
Странная любовь Трампа к России
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