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30.11.19 10:23

СБУ накрыла нелегальных добытчиков песка на Буковине, которые навредили государству почти на 90 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала в Черновицкой области незаконную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах, причиненные государству убытки оцениваются почти в 90 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Представители частной строительной компании организовали незаконную добычу песка и песчано-гравийной смеси в стихийном карьере недалеко от реки Прут в Новоселицком районе. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами у дельцов не было. Нелегально добытые песок и песчано-гравийную смесь подрядчики планировали использовать, в частности, во время строительства за бюджетные деньги объектов социальной сферы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки фигуранты дела вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми. По предварительным оценкам, размер причиненного государству ущерба составляет почти 90 миллионов гривен.

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Кроме того, незаконный промысел рядом с руслом реки не только наносил вред окружающей среде, но и создавал угрозу жизни и здоровью людей.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса, правоохранители изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые были задействованы в нелегальных работах.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц.

СБУ накрыла нелегальных добытчиков песка на Буковине, которые навредили государству почти на 90 млн грн 01
СБУ накрыла нелегальных добытчиков песка на Буковине, которые навредили государству почти на 90 млн грн 02
СБУ накрыла нелегальных добытчиков песка на Буковине, которые навредили государству почти на 90 млн грн 03
СБУ накрыла нелегальных добытчиков песка на Буковине, которые навредили государству почти на 90 млн грн 04

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