СБУ накрыла нелегальных добытчиков песка на Буковине, которые навредили государству почти на 90 млн грн. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Представители частной строительной компании организовали незаконную добычу песка и песчано-гравийной смеси в стихийном карьере недалеко от реки Прут в Новоселицком районе. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами у дельцов не было. Нелегально добытые песок и песчано-гравийную смесь подрядчики планировали использовать, в частности, во время строительства за бюджетные деньги объектов социальной сферы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки фигуранты дела вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми. По предварительным оценкам, размер причиненного государству ущерба составляет почти 90 миллионов гривен.

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Кроме того, незаконный промысел рядом с руслом реки не только наносил вред окружающей среде, но и создавал угрозу жизни и здоровью людей.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса, правоохранители изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые были задействованы в нелегальных работах.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц.







