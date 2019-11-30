Полиция задержала священника-наркодилера в Запорожье. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Форпост".

Отмечается, что причиной задержания стала полученная иеромонахом посылка, в которой в большом количестве находились наркотики.

Как сообщил источник в полиции, получать столь "ценный" груз вместе со служителем церкви приехал его друг — протоиерей Квач Евгений, который остался за рулем авто и, наблюдая за задержанием, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ московского патриархата.

Как пишет издание, на спасение своих людей в течении 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы, но "помочь" задержанному не получилось и священника доставили в полицию.







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