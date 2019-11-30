Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
30.11.19 12:11

Полицейский насмерть сбил мужчину который переходил дорогу в неустановленном месте на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

Вчера вечером на Одесчине полицейский насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Потерпевший умер по дороге в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

По предварительной информации, авария произошла на неосвещенном участке дороги: автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался по дороге в больницу.

За рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства и механизм ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Информация о ДТП передана сотрудникам Государственного бюро расследований.

Полицейский, который управлял автомобилем, прошел медицинский осмотр. Согласно его заключению признаков опьянения не выявлено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Русановке в Киеве ограбили банк, введен план перехват. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейский насмерть сбил мужчину который переходил дорогу в неустановленном месте на Одесчине, - Нацполиция 01
Полицейский насмерть сбил мужчину который переходил дорогу в неустановленном месте на Одесчине, - Нацполиция 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100