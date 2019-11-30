Полицейский насмерть сбил мужчину который переходил дорогу в неустановленном месте на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

По предварительной информации, авария произошла на неосвещенном участке дороги: автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался по дороге в больницу.

За рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства и механизм ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Информация о ДТП передана сотрудникам Государственного бюро расследований.

Полицейский, который управлял автомобилем, прошел медицинский осмотр. Согласно его заключению признаков опьянения не выявлено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Русановке в Киеве ограбили банк, введен план перехват. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



