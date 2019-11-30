Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
30.11.19 13:18

Служба безопасности аэропорта "Борисполь" изъяла у пассажира гранату, - Нацполиция. ФОТО

Работники службы безопасности аэропорта "Борисполь" в одном из багажей на самолет рейса "Киев - Хургада" обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

Также установили, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель города Донецк. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают пути происхождения и цели хранения гранаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейский насмерть сбил мужчину который переходил дорогу в неустановленном месте на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

Служба безопасности аэропорта Борисполь изъяла у пассажира гранату, - Нацполиция 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100