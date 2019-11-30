Служба безопасности аэропорта "Борисполь" изъяла у пассажира гранату, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

Также установили, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель города Донецк. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают пути происхождения и цели хранения гранаты.

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