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30.11.19 15:23

Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом "За заслуги". ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 ноября в Одессе командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко награжден национальным орденом Французской Республики "За заслуги". Награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции "Commandant Birot". Орден в торжественной обстановке вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом За заслуги 01

"Национальный орден "За заслуги", который я имел честь только что вручить лично господину адмиралу Игорю Воронченко является вторым по значимости во Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно и в частности о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствует стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе. В будущем мы будем развивать наши отношения между Военно-Морскими Силами Франции и Украины, - отметил посол Франции. 

Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом За заслуги 02

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Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом За заслуги 03

"Это награда не мне, как личности, это оценка деятельности всех Военно-Морских Сил ВС Украины", - заявил Воронченко.

Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом За заслуги 04
Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом За заслуги 05

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"Между нашими флотами поддерживается плодотворное сотрудничеств. Каждый заход корабля, это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы Военно-морские Силы как можно быстрее получали совместимость со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - отметил адмирал.

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