Подрыв банкомата "Ощадбанка" в Киеве: украли 250 тыс. грн, разрушения в отделении оцениваются в миллионы. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный, информирует Цензор.НЕТ.
"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 тыс. гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - написал Пышный.
По информации главы Ощадбанка, бандиты закачали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение.
"Главное - без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже", - отметил банкир.