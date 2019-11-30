Подрыв банкомата "Ощадбанка" в Киеве: украли 250 тыс. грн, разрушения в отделении оцениваются в миллионы. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный, информирует Цензор.НЕТ.

"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 тыс. гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - написал Пышный.

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По информации главы Ощадбанка, бандиты закачали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение.

"Главное - без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже", - отметил банкир.

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