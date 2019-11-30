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30.11.19 21:27

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Черновцами, - полиция. ФОТОрепортаж

На объездной дороге возле Черновцов легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушка загорелась. Погибли три человека, среди которых ребенок.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на объездной дороге возле комплекса "Алеанда" столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся. По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли. Двое взрослых и ребенок", - сообщили в полиции.

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Там отметили, что все погибшие - из легкового автомобиля, загоревшегося от столкновения.

Возраст погибшего ребенка уточняется.

Есть ли другие пострадавшие в результате этой аварии, пока неизвестно.

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Черновцами, - полиция 01

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Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Черновцами, - полиция 02
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Черновцами, - полиция 03
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Черновцами, - полиция 04
Фото: ukrinform.ru

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