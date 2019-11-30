Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Черновцами, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на объездной дороге возле комплекса "Алеанда" столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся. По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли. Двое взрослых и ребенок", - сообщили в полиции.
Там отметили, что все погибшие - из легкового автомобиля, загоревшегося от столкновения.
Возраст погибшего ребенка уточняется.
Есть ли другие пострадавшие в результате этой аварии, пока неизвестно.