Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца. ДОКУМЕНТ

Об этом она сама сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Раньше меня восстановили три судебные инстанции, включая Верховный Суд. Одновременно приказом Министра юстиции от 21.11.2019 отменено незаконное внесение сельским советом Винницкой области в реестр Кучина Ю. как руководителя НМУ им. А. А. Богомольца", - написала она.
Также Амосова рассказала о своем видении причин увольнения на почве личной неприязни с бывшим руководством Министерства здравоохранения в лице Ульяны Супрун.
В приложенном к публикации решении суда указано, что инстанция обязывает НМУ выплатить 278 тыс. грн зарплаты за время вынужденных прогулов (более года). Также Минздрав должен выплатить ей 1 млн грн моральной компенсации и оплатить судебные издержки в размере 4,5 тыс. грн.
Напомним, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовало заключение комиссии Минздрава Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.
15 августа назначенный Минздравом на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.
5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил Минздраву назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".
7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был признан экс-проректор университета Александр Науменко. В то же время, 20 сентября Печерский суд принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ незаконным. 2 октября Минздрав вновь уволил Амосову.
В сентябре 2019 года экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Минздрава из-за эпопеи с ректором медуниверситета имени Богомольца.