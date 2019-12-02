Range Rover, в котором застрелили ребенка, принадлежит фигуранту расследования о финансировании терроризма, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Об этом "Слідство.Інфо" узнало из судебного решения. Речь идет о компании "Донукрпроектнии", информирует Цензор.НЕТ. У этой фирмы Соболев арендует машину Range Rover 2013 года выпуска, о чем депутат сам указывает в своей декларации. Из двух разных источников в правоохранительных органах издание получило подтверждение, что автомобиль этой компании расстреляли в центре Киева сегодня, 1 декабря.

Фирма "Донукрпроектнии" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев. "Донукпроектнии" фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

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По данным следствия, "Донукпроектнии" и ряд других фирм, к которым в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, полученных от ведения незаконного бизнеса в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Из текста судебного решения видно, что с февраля 2006-го по январь 2017 года эти компании осуществили между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов под названием "Обжора". Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007 года.

К 2014 году на территории Донецкой области работала сеть супермаркетов "Обжора". Как отмечает следствие, после захвата террористической организацией "ДНР" части Донецкой области, компания там продолжила работать.

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Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.