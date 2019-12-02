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02.12.19 08:59

На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ. ФОТОрепортаж

В воскресенье в храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле впервые совершалась Божественная литургия на украинском языке.

Об этом сообщает Православная Церковь Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые на украинском языке совершалась Божественная литургия иерархами Православной Церкви: митрополитом Луцким и Волынским Михаилом и архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием, в сослужении архимандрита Харлампия, который занимается украинской общиной в Стамбуле, протоиерея Владимира Вакина, ректора Волынской православной богословской академии, и диакона Михаила Омельяна, старшего преподавателя Киевской православной богословской академии", - говорится в сообщении.

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Вместе со священнослужителями молилась украинская громада Стамбула, а также представители государства - заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар, посол в Турции Андрей Сибига и генеральный консул в Стамбуле Александр Аман.

Обращаясь к собравшимся после Божественной литургии, митрополит Михаил поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за большую заботу, которую он проявляет к Украине, не только предоставив Томос об автокефалии Украинской Церкви, но продолжая и дальше трудится для того, чтобы Православная Церковь Украины вошла в полное общение с другими Поместными Церквами.

"Вчера был тот самый день, когда 6 лет назад, во время Революции Достоинства, наша Церковь открыла свои двери, чтобы защитить свой народ от насилия и лжи. И за эти годы мы убедились, как много делает вера и правда. И то, что несколько лет назад мы могли только мечтать – сегодня является уже реальностью. Можно было бы представить 28 или даже 6 лет назад, что сейчас мы здесь, в этом святом константинопольском храме, все вместе – украинцы, греки, болгары, все дети единой Христовой Церкви – будем молиться и совершать литургию? Поэтому мы благодарны Богу, благодарны и Вселенскому Патриарху за все благодеяния для Украины", - сказал в своей речи архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

В свою очередь, епископ Галикарнасский Адриан от имени Вселенского Патриарха поздравил украинскую общину Стамбула, которая находится под опекой Его Святейшества и имеет возможность в этом храме святителя и чудотворца Николая совершать богослужение на родном языке.

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"Украинский народ очень набожный и близок к Богу, и это честь для всех нас, что мы здесь вместе является верными чадами Вселенской Патриархии", - отметил епископ.

В завершение слово взял заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар, который отметил, что здесь в совместной молитве на родном языке украинцы получили еще одну возможность ощутить дух единения, даже живя за границей.

На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ 01
На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ 02
На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ 03
На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ 04
На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ 05
На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ 06
На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ 07
На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ 08
На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ 09

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

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