Я получил удар дубинкой по лицу. Попробовал прикрыться и получил перелом руки, носа и контузию глаза: суд заслушал показания потерпевших по делу экс-командира харьковского "Беркута" Лукаша. ФОТО

Об этом говорится в паблике "Адвокатська дорадча група", передает Цензор.НЕТ.

Дарницкий районный суд Киева (Севастопольская, 7/13) заслушал показания потерпевших в ходе рассмотрения дела Владислава Лукаша, бывшего командира батальон ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в Харьковской области, который обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия (противостояние 01.12.2013 г. на Банковой и 18.02.2014 - мирное шествие в Крепостном пер. и на ул. Институтской). Обвинительный акт в отношении Лукаша был передан в суд в июле 2016 года.

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"Ровно 6 лет прошло с событий на ул. Банковой. На прошлом судебном заседании в деле Лукаша допрашивали Сергея Муренко (получил телесные повреждения средней тяжести) и Татьяну Лысенко (получила легкие телесные повреждения) - потерпевших по этому эпизоду, 1 декабря 2013 года на ул. Банковой", - говорится в сообщении.

"Я на тот момент уже лежал и признаков жизни не подавал. Со мной произошло то же, что и с этим человеком. Лава сотрудников внутренних дел, пробегая мимо, продолжала нас - лежачих - бить. Дубинками и ногами. Мне удалось удачно сгруппироваться в позе эмбриона на правом боку. Руками я прикрыл голову. Поэтому получил в левый бок тела примерно полтора десятка ударов дубинками. После того как частота ударов уменьшилась, один особенно обученный сотрудник МВД ударил меня берцем в спину и попал по почке, из-за чего я раскрылся, развернулся и повернулся лицом к нападающим. Ну, это было ошибкой - я сразу получил удар дубинкой по лицу. Попробовал прикрыться рукой, из-за чего получил перелом руки, контузию глаза и открытый перелом носа ... Выполз после этого метров 30-40 в Институтскую примерно до входа в Нацбанк. Там меня подобрали люди и погрузили в машину скорой помощи", - рассказал на суде потерпевший.

Следующее заседание завтра: вторник, 3 декабря 9:30.











