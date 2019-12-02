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02.12.19 17:36

СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины выявила незаконный ввоз исторических и культурных ценностей из Восточной Азии. Стоимость скрытых от таможенного контроля вещей - 300 тысяч долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 01

"На пост "Восточный" Киевской городской таможни ГФС прибыли три контейнера с товарами из Японии. Заказчик груза иностранец, который длительное время проживает в Украине, задекларировал якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря. При осмотре груза правоохранители обнаружили, что часть вещей не соответствует заявленным в таможенной декларации.

СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 02

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СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 03

Эксперты подтвердили, что в контейнерах находятся антикварные предметы интерьера в восточном стиле. Это - старинное холодное оружие, предметы быта, мебель. Некоторые из экспонатов датируются ХVIII-XIX веком и высоко ценятся среди коллекционеров", - говорится в сообщении.

СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 04
СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 05

Сейчас все обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения дальнейших экспертиз.

СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 06

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СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 07

По факту контрабанды культурных ценностей начато уголовное производство.

СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 08
СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 09

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