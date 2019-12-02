СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"На пост "Восточный" Киевской городской таможни ГФС прибыли три контейнера с товарами из Японии. Заказчик груза иностранец, который длительное время проживает в Украине, задекларировал якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря. При осмотре груза правоохранители обнаружили, что часть вещей не соответствует заявленным в таможенной декларации.

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Эксперты подтвердили, что в контейнерах находятся антикварные предметы интерьера в восточном стиле. Это - старинное холодное оружие, предметы быта, мебель. Некоторые из экспонатов датируются ХVIII-XIX веком и высоко ценятся среди коллекционеров", - говорится в сообщении.





Сейчас все обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения дальнейших экспертиз.

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По факту контрабанды культурных ценностей начато уголовное производство.



