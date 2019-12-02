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02.12.19 18:53

Погибшего на Донбассе воина Капустяна проводили в последний путь на Ривненщине. ФОТОрепортаж

2 декабря, в селе Кринички Гощанского района Ривненской области, состоялось прощание с Алексеем Витальевичем Капустяном (позывной Качан), 1983 года, уроженцем Ривного, сержантом, командиром противотанкового отделения роты огневой поддержки 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 29 ноября около 16.00 в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Rivne1.

Алексей Капустян родился 18.10.1993 года в Киеве, жил в Криничках. Срочную службу он проходил в Мариуполе, во внутренних войсках, а с началом вооруженной агрессии РФ против Украины добровольцем вступил в 2-го батальон территориальной обороны "Горынь", в составе которого участвовал в боях под Иловайском, вместе с 8-м армейским корпусом при угрозе окружения выходил на территорию, подконтрольную Украины.

После службы в 30-й ОМБр в 2016 Алексей перешел в 130-го отдельный разведывательный батальона, где служил в роте огневой поддержки Затем он перевелся в 24-й отдельную механизированную бригаду, в которой служил сержантом в должности главного сержанта 2-го взвода 1- й роты в период с 14.11.2018 до 09.08.2019 гг.

В ноябре этого года года подписал с ВСУ новый контракт.

Церемония отпевания и погребения состоялась в соседнем селе Тучин. У Героя остались мать, брат и дочь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От пулевого ранения, полученного 29 ноября от наемника РФ, умер украинский воин Алексей Капустян

Погибшего на Донбассе воина Капустяна проводили в последний путь на Ривненщине 01
Погибшего на Донбассе воина Капустяна проводили в последний путь на Ривненщине 02
Погибшего на Донбассе воина Капустяна проводили в последний путь на Ривненщине 03
Погибшего на Донбассе воина Капустяна проводили в последний путь на Ривненщине 04

Так тело встречали в Гоще 1 декабоя. Фото - Гощанская РГА

Погибшего на Донбассе воина Капустяна проводили в последний путь на Ривненщине 05
Погибшего на Донбассе воина Капустяна проводили в последний путь на Ривненщине 06
Погибшего на Донбассе воина Капустяна проводили в последний путь на Ривненщине 07
Погибшего на Донбассе воина Капустяна проводили в последний путь на Ривненщине 08

Фото - Rivne-1

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