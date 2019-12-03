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03.12.19 09:27

Спасатели тушат масштабный пожар на складах в Полтаве. ФОТОрепортаж

В Полтаве произошел масштабный пожар на складах ООО "Полтавтрансбуд", жертв нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 3 декабря в 05:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном складском помещении ООО "Полтавтрансбуд" на ул. Сакко в Подольском районе г. Полтава.

Пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к тушению. Из-за сильного задымления спасатели работают в аппаратах защиты органов дыхания.

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В 7:40 - пожар на площади 1 тыс. 500 м. кв. был локализован.

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Сейчас продолжается ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет.

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К тушению привлечены 42 человека личного состава ГСЧС и 12 единиц техники, также пожарный поезд железной дороги.

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Фото: пресс-служба ГСЧС

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