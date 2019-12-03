Коммерсанты на Николаевщине уклонялись от уплаты налогов, госбюджет терял до 10 млн грн ежемесячно, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что фирма, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за границу, в течение 2018-2019 годов фиктивно проводила часть финансовых операций. Из-за этого у коммерческой структуры безосновательно формировался налоговый кредит, который потом возмещался из государственного бюджета.

По оперативной информации, среднемесячный "теневой" объем нелегальных финансовых операций составил более 50 млн грн. Вследствие чего государственный бюджет терял до 10 млн грн ежемесячно.

Во время проведения следственных действий в офисе коммерческой структуры, по месту нахождения производства, а также в домовладениях и в частных автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов. ФОТОрепортаж





