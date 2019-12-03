Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
03.12.19 11:23

В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция. ФОТОрепортаж

У входа в магазин, который специализируется на продаже меха, обнаружили повешенную тушу овцы с распоротым животом. ВНИМАНИЕ! Фото содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам с ослабленной психикой, беременным и несовершеннолетним.

В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харькове.

Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 3 декабря около 07:30. На улицу Маяковского выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции сейчас работают на месте происшествия.

Информация зарегистрирована в Едином учете Киевского отдела полиции. Все обстоятельства и личности злоумышленников устанавливаются.

В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель Хмельниччины привязал собаку к буксировочному тросу и волочит его по асфальту за своим автомобилем. ВИДЕО камер наблюдения

Напомним, что с 4 августа 2017 года в Украине ввели уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция 02
Фото: сайт города Харькова

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100