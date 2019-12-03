Судья Деснянского райсуда Киева Журавская, выносившая решения против майдановцев, может войти в состав комиссии по обновлению ВККС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Prosud.

"Во времена Майдана Журавская избирала меру пресечения 19-летнему Сергею Мартынюку, которого задержали на Институтской. По словам прокурора, юноша был агрессивным и самостоятельно побил более 100 правоохранителей, доказательства - изъятые каска и кофта. Судья Журавская отправила парня в СИЗО", - говорится в сообщении.

Во время собеседования Журавская убеждала ВККС, что Мартынюк не был против заключения и вообще не считала его участником Майдана.

Судила Журавская и участников поездки Автомайдана в Межигорье. Она на три месяца лишила водительских прав Семак. Дело слушалось при отсутствии водительницы, а в материалах была пропущена фамилия инспектора ГАИ, который выписывал протокол.

По мнению Общественного совета добропорядочности, постановление является немотивированным. Здесь Журавская также утверждала, что даже не догадывалась, что это дело касается событий Майдана.

Сейчас Журавская - секретарь Совета судей, как и другие члены совета, она может войти в состав конкурсной комиссии, которая вместе с международными экспертами будет выбирать членов новой ВККС.

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