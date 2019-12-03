Каждая пятая женщина в системе МВД работает на руководящей должности, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время открытия ежегодной конференции представительниц правоохранительных органов.

"Поздравляю всех присутствующих. Я рад, что в нашем министерстве уважают женщин и царит дух женского лидерства. Думаю, что на одной из таких конференций вас будет приветствовать министр внутренних дел - женщина. В системе МВД 39% работников - женщины. Почти каждая пятая работает на руководящей должности", - сказал Арсен Аваков.

Министр добавил, что Украинская ассоциация представительниц правоохранительных органов успешна и признана на международном уровне.

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"Я горжусь тем, что наши активные женщины объединились в Ассоциацию, что она имеет успех и признана на международном уровне. Мы поддерживаем ваши усилия и желаем вам успеха. Вы и есть часть этого успеха, вы и есть успех. Слава Вам и слава Украине", - отметил он.

Заместитель министра Екатерина Павличенко отметила, что уже сейчас Ассоциация насчитывает 300 членов.

"Мне очень приятно, что собралось такое большое количество участников. Своим собственным примером вы демонстрируете равенство прав женщин и мужчин в правоохранительных органах. Наши совместные усилия направлены на реализацию единой государственной политики и направлены на достижение гендерного равенства, является основной составляющей достижения прав человека. Сейчас Ассоциация собрала около 300 членов, но наше количество постоянно увеличивается. Мы движемся вперед. Сегодня Ассоциация - это рупор в озвучивании идей достижения гендерного равенства. Среди наших основ их достижений - ассоциированное членство в международной организации женщин - полицейских", - сказала заместитель министра.

Павличенко также добавила, что основная цель конференции, это поделиться опытом и вдохновлять друг друга.

Конференция УАПП продлится в течение трех дней. За это время правоохранители, международные эксперты и международные организации обсудят пути преодоления гендерных стереотипов и насилия.

Справка: Украинская ассоциация представительств правоохранительных органов - это общественная организация, объединяющая женщин и мужчин различных правоохранительных агентств. Основная задача ассоциации - предоставление равных прав и возможностей для женщин и мужчин в правоохранительных органах.

УАПП - первая в Украине и единственный в Восточной Европе. Ассоциация создана при содействии Проекта поддержки подготовки полицейских и финансирования Правительства Канады.









Фото: сайт МВД