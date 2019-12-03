Школьники в Буче устроили драку с применением газовых баллончиков: пострадали 15 учеников. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.
Правоохранители установили, что газовые баллончики "Терен-4" пронесли в школу и распылили ученики 9-го класса. Между ними возникла словесная перепалка и они не придумали ничего лучше, как распылить едкий газ в помещении школы.
В результате один этаж учебного заведения эвакуировали, а в ходе необдуманного поступка подростков пострадали 15 детей. Их доставили в больницу и диагностировали ожоги глаз. К счастью, не серьезные.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.