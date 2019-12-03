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03.12.19 17:59

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада решила работать до до рассмотрения всех вопросов повестки дня.

С утра в Раде Вятрович (ЕС) принес присягу нардепа, а нардепов Полякова, Скороход, а также Иванисова исключили из фракции "Слуги народа".

Затем Рада приняла поправки в закон о ГБР.

Тем временем, активисты пикетировали Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов: "ФОП тоже человек".

Далее Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера и Кубракова.

Затем парламентарии приняли новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах.

Вместе с тем, Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе: "За статус "вор в законе" - уголовная ответственность".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 01

Спикер Дмитрий Разумков и Михаил Радуцкий (СН).

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 02

Глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН, сидит, вторая слева) что-то объясняет Юрию Камельчуку (СН). Тем временем Павел Халимон (СН, сидит в полоборота) общается с Юлией Гришиной (СН, стоит).

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 03

Сопредседатель ЕС Артур Герасимов и София Федына.


Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 04

Утренние приветствия нардепов: "фермер с Коломойского района" Владимир Тимофийчук (СН, крайний слева в верхнем ряду, в курточке), Александр Ткаченко (СН, по центру в очках), первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 05

Ткаченко здоровается с Разумковым.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 06

Петр Порошенко общается с Софией Федыной, пока Иванна Климпуш-Цинцадзе что-то рассказывает коллеге.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 07

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 08

Разумков продолжил утренний обход сессионного зала. К нему подошел пообщаться Герасимов.


Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 09

Нардепы сходятся на заседание Рады.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 10

Беседа первого вице-спикера Руслана Стефанчука и главы фракции СН Давида Арахамии.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 11

Владимир Вятрович принимает присягу нардепа.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 12

Вятровича встретили во фракции ЕС с распростертыми объятиями, в частности София Федына.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 13

Вадим Новинский (внефракционный, крайний справа), Дмитрий Шпенов (внефракционный, по центру) и Дмитрий Шенцев (внефракционный, крайний слева).

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 14

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко о чем-то призадумалась в окружении своих коллег по фракции.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 15

Тимошенко выступает с трибуны Рады.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 16

Порошенко выступает с трибуны Рады.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 17

Александр Дубинский (СН) наблюдает за коллегами.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 18

Святослав Вакарчук ("Голос"), Андрей Парубий (СН) и Петр Порошенко (ЕС).

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 19

Тем временем под Радой проходит митинг.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 20

Активисты требуют отменить законы о детенизации расчетов.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 21
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 22
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 23
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 24
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 25
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 26

Фото: Цензор.НЕТ

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