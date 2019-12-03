Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря. ФОТОрепортаж

С утра в Раде Вятрович (ЕС) принес присягу нардепа, а нардепов Полякова, Скороход, а также Иванисова исключили из фракции "Слуги народа".
Затем Рада приняла поправки в закон о ГБР.
Тем временем, активисты пикетировали Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов: "ФОП тоже человек".
Далее Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера и Кубракова.
Затем парламентарии приняли новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах.
Вместе с тем, Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе: "За статус "вор в законе" - уголовная ответственность".
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Спикер Дмитрий Разумков и Михаил Радуцкий (СН).
Глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН, сидит, вторая слева) что-то объясняет Юрию Камельчуку (СН). Тем временем Павел Халимон (СН, сидит в полоборота) общается с Юлией Гришиной (СН, стоит).
Сопредседатель ЕС Артур Герасимов и София Федына.
Утренние приветствия нардепов: "фермер с Коломойского района" Владимир Тимофийчук (СН, крайний слева в верхнем ряду, в курточке), Александр Ткаченко (СН, по центру в очках), первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Ткаченко здоровается с Разумковым.
Петр Порошенко общается с Софией Федыной, пока Иванна Климпуш-Цинцадзе что-то рассказывает коллеге.
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой.
Разумков продолжил утренний обход сессионного зала. К нему подошел пообщаться Герасимов.
Нардепы сходятся на заседание Рады.
Беседа первого вице-спикера Руслана Стефанчука и главы фракции СН Давида Арахамии.
Владимир Вятрович принимает присягу нардепа.
Вятровича встретили во фракции ЕС с распростертыми объятиями, в частности София Федына.
Вадим Новинский (внефракционный, крайний справа), Дмитрий Шпенов (внефракционный, по центру) и Дмитрий Шенцев (внефракционный, крайний слева).
Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко о чем-то призадумалась в окружении своих коллег по фракции.
Тимошенко выступает с трибуны Рады.
Порошенко выступает с трибуны Рады.
Александр Дубинский (СН) наблюдает за коллегами.
Святослав Вакарчук ("Голос"), Андрей Парубий (СН) и Петр Порошенко (ЕС).
Тем временем под Радой проходит митинг.
Активисты требуют отменить законы о детенизации расчетов.
Фото: Цензор.НЕТ