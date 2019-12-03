"Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт на транзит российской нефти. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснафты" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее дополнительное соглашение было подписано 3 декабря.

"3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продолжает срок его действие на 10 лет – с 1 января 2020 до 1 января 2030 года", – отмечено в сообщении украинской компании.

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Документ подписан генеральным директором "Укртранснафты" Николаем Гавриленко и вице-президентом "Транснефти" Сергеем Андроновым в ходе проходящей в Хорватии международной конференции "Энергетика в 21 столетии".

Помимо пролонгации договора подписанное допсоглашение актуализирует ряд положений действующего контракта с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти. При этом базовые принципы сотрудничества между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" – порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб нефтетранспортных операторов, – остаются без изменений, подчеркнули в УТН.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов Укртранснафты", – подытожили в компании.

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Во время встречи операторы нефтетранспортных систем также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.