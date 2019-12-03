Видеообращение к народу, опять "Трубу прорвало", будущее России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Видеообращение к народу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину. ВИДЕО
Как же так?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. ВИДЕО
Анонс следующего видеообращения
Будущее России
Единственная скидка...
Опять Трубу прорвало...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО
"План Б"?
Россия без ГУЛАГа, как США без Macdonald’s
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