На Полтавщине ликвидирована схема незаконного производства и реализации горючего мощностью 2 тыс. т. ежемесячно. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.366, ч.1 ст.204, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые, вступив в предварительный сговор, на оборудовании двух мини-нефтеперерабатывающих заводов осуществляли незаконное производство бензина и дизельного топлива с незаконно добытого и похищенного из магистральных трубопроводов сырья. Ежемесячно злоумышленники изготовляли около 2 тыс. тонн подакцизных товаров.

При этом с целью уклонения от уплаты акцизного налога и сокрытия следов преступления фигуранты во время документального оформления незаконно изготовленного топлива использовали код товарной классификации, который не соответствует произведенному товару. А реализацию подакцизной продукции осуществляли под видом смеси ациклических, парафиновых углеводородов и абсорбента предприятиям реального сектора экономики (в основном сельскохозяйственным производителям) и другим потребителям через сеть АЗС на территории Полтавской области.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных в производственных и офисных помещениях, а также на территории АЗС, через которые осуществлялась реализация товаров, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 490 тыс. литров ГСМ и сырья для их производства общей ориентировочной стоимостью более 14,7 млн грн, финансово-хозяйственные документы и черновые записи компаний, причастных к незаконной деятельности, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.

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Продолжается следствие.