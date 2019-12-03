"Дешево, сердито и доступно", - Артем Шевченко об оружии, использованном при покушении на депутата Киевского облсовета Соболева. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ МВД как то оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан роковой выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря. Очевидно, пуля, выпущенная именно из этого карабина, унесла жизни его трехлетнего сына Александра. Земля пухом невинной детской душе. По предварительным профессиональным выводам, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий преступления и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку. Дешево, сердито и доступно", - написал он, подавив фото под пост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаврега воевал три года, награжден госнаградами, - комбат Червень о подозреваемом в убийстве сына депутата Киевского облсовета Соболева

По его словам, криминалисты и оперативники полиции Киева установили траекторию полета пули, которая указала на квартиру хостела на улице Тарасовской.

"Дальше все было делом техники. Двое молодых ребят, которых объективно подозревают в убийстве ребенка, сегодня получили согласованные прокуратурой подозрения от следствия", - отметил Шевченко.

Завтра суд должен избрать меру пресечения задержанным.

"К сожалению, 5 лет войны объективно криминализируют общество. С каждым днем, который Украина проживает в вооруженном сопротивлении российскому агрессору, увеличивается количество защитников, которые прошли фронт и вернулись к мирной жизни. И многие из них становятся объектами для привлечения в сети преступности. Криминал их обольщает прежде всего деньгами. Как и этих двух ребят, которые покушались на Соболева, а попали в его ребенка. Подобное переживают все страны после длительных кровопролитных военных конфликтов - это общемировая тенденция. Именно поэтому сверхважная миссия Минветеранов - социализировать, привлекать к службе, давать работу и надежду в жизни всем тем, кто воевал на фронте. И не давать возможности пророссийским медиа, всем этим "странам" и "вестям", продвигать в украинское общество вражеский пропагандистский нарратив, мол, ветераны войны с российским агрессором - это уголовная опасность", - считает Шевченко.

Также читайте: Соболеву предоставили охрану, - Крищенко

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. 2 декабря были задержаны подозреваемые.