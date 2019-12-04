Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
04.12.19 09:12

Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. "отката", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, которые требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР установили, что двое чиновников НААН требовали от коммерсанта более $50 тыс. "отката" за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения одной из частей неправомерной выгоды.

По оперативной информации, чиновники также предлагали бизнесмену за $1 млн должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководитель медучреждения в Черкасской области требовал 80 тысяч "отката" при покупке оборудования, - СБУ. ФОТО

Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 01
Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 02
Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 03
Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 04
Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 05
Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100