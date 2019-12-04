8 лет тюрьмы получил один из террористов, причастных к подрыву здания УСБУ в Одессе в 2015 г., - СБУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

Коллегия судей Приморского районного суда Одессы вынесла обвинительный приговор еще одному участнику террористической группы, причастной к подрыву здания Управления СБ Украины в Одесской области 27 сентября 2015 г.



Фото: СБУ

"Осужденный был водителем группировки и непосредственно проводил разведку местности накануне взрыва. За участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и совершение теракта (ч. 2 ст. 258 УК) он получил 8 лет за решеткой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что СБУ установила всех причастных к этому дерзкому преступлению. Ранее к четырем с половиной годам тюрьмы был приговорен наблюдатель террористов.

"Непосредственный заказчик и координатор теракта находится в международном розыске. От украинского правосудия он прячется в России и на временно неподконтрольных Украине территориях", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призывал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Также в ведомстве напомнили, что в сейчас идет судебное разбирательство в отношении организатора и непосредственного исполнителя теракта. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

"Ни один из террористов не избежит ответственности за свое преступление. Куда бы они ни бежали, и где бы сейчас не затаились - правосудие настигнет каждого из них", - резюмировали в СБУ.

Напомним, 27 сентября 2015 г. в Одессе произошел теракт. Рано утром мощный взрыв разнес фасад областного управления СБУ и выбил почти все окна в домах в радиусе более 100 метров.