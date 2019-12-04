Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
04.12.19 10:46

Бизнесмен из Грузии найден мертвым в заброшенном колодце под Киевом: задержаны двое вероятных пособников убийства. ФОТО

В Киевской области в заброшенном колодце обнаружили тело бизнесмена из Грузии, который незадолго до исчезновения прибыл в Киев по делам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как известно, иностранец вечером 26 ноября 2019 года сел в автомобиль в центре Киева и уехал в неизвестном направлении. После этого он перестал выходить на связь.

По подозрению в пособничестве в умышленном убийстве грузинского бизнесмена задержали двух жителей Киевской области. По версии следствия, они помогли спрятать тело убитого бизнесмена в заброшенном колодце и уничтожить вещественные доказательства.

Бизнесмен из Грузии найден мертвым в заброшенном колодце под Киевом: задержаны двое вероятных пособников убийства 01

Смотрите также: Неизвестные при поддержке титушек перекрыли дорогу к поселку Хотив под Киевом: владельцы элитных имений раздражаются, что рядом с их окнами проезжают обычные люди, - ветеран АТО Кривцов. ФОТО

Известно, что гражданин Грузии был застрелен. Мотивы и обстоятельства убийства пока неизвестны.

Задержанных взяли под стражу на два месяца без права на залог.

Сейчас принимаются меры для установления других лиц, причастных к преступлению, а также мотивы и обстоятельства его совершения.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100