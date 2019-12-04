Бизнесмен из Грузии найден мертвым в заброшенном колодце под Киевом: задержаны двое вероятных пособников убийства. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Как известно, иностранец вечером 26 ноября 2019 года сел в автомобиль в центре Киева и уехал в неизвестном направлении. После этого он перестал выходить на связь.
По подозрению в пособничестве в умышленном убийстве грузинского бизнесмена задержали двух жителей Киевской области. По версии следствия, они помогли спрятать тело убитого бизнесмена в заброшенном колодце и уничтожить вещественные доказательства.
Известно, что гражданин Грузии был застрелен. Мотивы и обстоятельства убийства пока неизвестны.
Задержанных взяли под стражу на два месяца без права на залог.
Сейчас принимаются меры для установления других лиц, причастных к преступлению, а также мотивы и обстоятельства его совершения.