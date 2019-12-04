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04.12.19 11:20

Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги. ФОТО

3 декабря народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Владимир Кальцев не менее 9 раз голосовал за своего соседа по парламенту.

Об этом сообщает "Честно", информирует Цензор.НЕТ.

По наблюдениям журналистов, Кальцев восемь раз нарушил процедуру личного голосования во время голосования на утреннем пленарном заседании по законопроекту о совершенствовании деятельности ГБР и один раз при регистрации народных депутатов на вечернее заседание.

Журналисты показывают скриншот видео, где видно как Кальцев, не имея соседа-депутата на месте, голосует за него, прикрывая руку бумажкой. Соседом является Александр Пономарев, который 14 ноября, по утверждению активистов, голосовал за Кальцева.

Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги 01
Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги 02

Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги 03
Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги 04
Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги 05

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Отмечается, это уже шестой депутат от ОПЗЖ, пойманный на кнопкодавстве в этом созыве парламента.

Кроме того, 9 случаев кнопкодавства за день - это рекорд нынешнего созыва ВР.

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