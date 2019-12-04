Два охотника из РФ нарушили границу на Харьковщине в поисках добычи. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Патрулируя участок в районе населенного пункта Уды в Золочевском районе Харьковской области, пограничный наряд заметил двух неизвестных вблизи границы. Мужчин сразу задержали. Оказалось, что это двое россиян, 1982 и 1985 рождения, которые решили тайно пересечь границу с РФ, чтобы устроить незаконную охоту на территории Украины. Мужчины имели с собой ружье и 25 патронов к нему.





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Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли. За незаконное пересечение границы, нарушение правил использования объектов животного мира и нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки оружия, боеприпасов на иностранцев составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.