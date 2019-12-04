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04.12.19 12:50

Началась 11 ротация украинского национального контингента Миссии ООН в Республику Конго, - Минобороны. ФОТОрепортаж

3 декабря, в городе Новый Калинов на Львовщине, состоялись торжества в рамках плановой замены личного состава украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго - 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Полковник Мухаммад Буланбаев подчеркнул, что каждый, кто преодолел этапы отбора и своим умением и добросовестностью завоевал представлять украинское государство в далекой африканской стране достойны ее сыновьями.

"Убежден, что наша ротация продолжит традиции сотен наших собратьев, которые выполняли задания на далеком континенте. Своим упорством в службе они получили заслуженное уважение среди контингентов Миссии ООН, а неутомимой работой - у гражданского населения. Верю, что все поставленные перед нами задачи будут выполнены безупречно, ведь для этого у нас есть все - профессионализм, психологическая устойчивость и физическую закалку", - отметил полковник.

После торжественного построения более сотни военнослужащих первой группы украинских миротворцев отправились в Международный аэропорт "Львов" им.Данилы Галицкого.

"Стоит добавить, что всем 250 военнослужащим, которые будут проходить службу в непростых климатических и санитарно-эпидемиологических условиях, сделаны необходимые прививки", - сообщили в Минобороны.

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Началась 11 ротация украинского национального контингента Миссии ООН в Республику Конго, - Минобороны 01
Началась 11 ротация украинского национального контингента Миссии ООН в Республику Конго, - Минобороны 02
Началась 11 ротация украинского национального контингента Миссии ООН в Республику Конго, - Минобороны 03

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