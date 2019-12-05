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05.12.19 08:49

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для "Голоса", - день работы ВР 4 декабря. ФОТОрепортаж

4 декабря состоялось пленарное заседание Рады.

В ходе заседания Рада поддержала присвоение статуса УБД добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры. Однако сразу же глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки.

Затем Рада запретила импортировать электроэнергию из России.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 01

Голосование нардепа.

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 02

Александр Ткаченко (СН) пробирается на рабочее место.

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 03

Сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко общается со спикером Дмитрием Разумковым.

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 04

Александр Качура (СН), выступая с трибуны парламента, призвал нардепов повесить у себя в кабинетах фото разрушенных на Донбассе зданий.

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 05

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 06

Сергей Власенко ("Батькивщина") что-то шепчет Юлии Тимошенко ("Батькивщина"). Тем временем, Сергей Соболев ("Батькивщина") изучает какие-то материалы.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 07

Святослав Вакарчук ("Голос") и Галина Васильченко ("Голос") увлечены своими гаджетами.

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 08

Глава фракции СН Давид Арахамия общается со спикером Дмитрием Разумковым и первым вице-спикером Русланом Стефанчуком. Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин ожидает своей очереди.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 09

Беседа Рахманина и Разумкова.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 10
Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 11

Иванна Климпуш-Цинцадзе (ЕС).


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 12

Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН) общается с Давидом Арахамией.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 13
Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 14

Сергей Шахов (внефракционный).

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 15

Юлия Тимошенко.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 16

Материалы в прессе развеселили нардепов от "Голоса" Андрея Осадчука и Александру Устинову.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 17

Ирина Геращенко просит Давида Арахамию об услуге: сделать фото фракции ЕС с именинником Андреем Лопушанским (ЕС, с цветами).

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 18

Нардепы от "Батькивщины": Сергей Тарута, Андрей Николаенко, Валентин Наливайченко.

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 19

Галина Третьякова беседует с коллегами.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 20

Марьян Заблоцкий (СН)


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 21

Николай Галушко (СН) с коллегой.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 22

Ольга Овчинникова (СН) угощает коллегу.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 23

Нардепы от СН: Николай Тищенко показывает что-то на смартфоне своей коллеге.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 24

Руслан Князевич (ЕС) рассказывает, наверное, веселую историю.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 25

Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук в гостях у ЕС.

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 26

Стефанчук здоровается с Татьяной Цыбой (СН).

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 27

Нардепы от СН: Анна Бондар (сидит) и Элла Репина (стоит, вполоборота). 


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 28

"Прием, меня слышно?": Николай Галушко разговаривает по часам.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 29

Приветствие нардепов.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 30

Нардепы от СН читают что-то на смартфоне.

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 31

Ростислав Павленко (ЕС) и Владимир Вятрович (ЕС).


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 32

Галина Третьякова с коллегой.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 33

Рассказ Игоря Марчука (СН, слева) Алексею Жмеренецкому (СН, справа).


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 34

Фракция ОПЗЖ: Юлий Иоффе следит за журналистами.

Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 35

Михаил Радуцкий, Гео Лерос и Сергей Бабак (все СН).


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 36

Операторы настраивают аппаратуру.


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 37

Алина Загоруйко (СН).


Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для Голоса, - день работы ВР 4 декабря 38

Сергей Рахманин остался один в секторе "Голоса".

Фото: Цензор.НЕТ

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