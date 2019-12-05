Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для "Голоса", - день работы ВР 4 декабря. ФОТОрепортаж

В ходе заседания Рада поддержала присвоение статуса УБД добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры. Однако сразу же глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Рада внесет изменения в законопроект о предоставлении добровольцам статуса УБД из-за "ложной" поправки.

Затем Рада запретила импортировать электроэнергию из России.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Голосование нардепа.

Александр Ткаченко (СН) пробирается на рабочее место.

Сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко общается со спикером Дмитрием Разумковым.

Александр Качура (СН), выступая с трибуны парламента, призвал нардепов повесить у себя в кабинетах фото разрушенных на Донбассе зданий.

Сергей Власенко ("Батькивщина") что-то шепчет Юлии Тимошенко ("Батькивщина"). Тем временем, Сергей Соболев ("Батькивщина") изучает какие-то материалы.





Святослав Вакарчук ("Голос") и Галина Васильченко ("Голос") увлечены своими гаджетами.

Глава фракции СН Давид Арахамия общается со спикером Дмитрием Разумковым и первым вице-спикером Русланом Стефанчуком. Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин ожидает своей очереди.





Беседа Рахманина и Разумкова.







Иванна Климпуш-Цинцадзе (ЕС).





Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН) общается с Давидом Арахамией.







Сергей Шахов (внефракционный).

Юлия Тимошенко.





Материалы в прессе развеселили нардепов от "Голоса" Андрея Осадчука и Александру Устинову.





Ирина Геращенко просит Давида Арахамию об услуге: сделать фото фракции ЕС с именинником Андреем Лопушанским (ЕС, с цветами).

Нардепы от "Батькивщины": Сергей Тарута, Андрей Николаенко, Валентин Наливайченко.

Галина Третьякова беседует с коллегами.





Марьян Заблоцкий (СН)





Николай Галушко (СН) с коллегой.





Ольга Овчинникова (СН) угощает коллегу.





Нардепы от СН: Николай Тищенко показывает что-то на смартфоне своей коллеге.





Руслан Князевич (ЕС) рассказывает, наверное, веселую историю.





Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук в гостях у ЕС.

Стефанчук здоровается с Татьяной Цыбой (СН).

Нардепы от СН: Анна Бондар (сидит) и Элла Репина (стоит, вполоборота).





"Прием, меня слышно?": Николай Галушко разговаривает по часам.





Приветствие нардепов.





Нардепы от СН читают что-то на смартфоне.

Ростислав Павленко (ЕС) и Владимир Вятрович (ЕС).





Галина Третьякова с коллегой.





Рассказ Игоря Марчука (СН, слева) Алексею Жмеренецкому (СН, справа).





Фракция ОПЗЖ: Юлий Иоффе следит за журналистами.

Михаил Радуцкий, Гео Лерос и Сергей Бабак (все СН).





Операторы настраивают аппаратуру.





Алина Загоруйко (СН).





Сергей Рахманин остался один в секторе "Голоса".

Фото: Цензор.НЕТ