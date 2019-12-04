Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"За последний месяц мы собрали на ВАК аппараты для гнойного отделения, а в предстоящий понедельник надо выкупить ещё один ВАК и отправить в прифронтовой мобильный госпиталь в г. Покровск, куда сразу же после полученных ранений везут наших бойцов. ВАК ставят на самые тяжёлые раны и на ампутированные конечности. Аппарат очень дорогой и жизненно важен для спасения человека! Прайс аппарата - 100 тыс., мне отдают за 70 тыс. с большой скидкой, расходники к нему очень дорогие и стоят 1178 грн каждый. Я в который раз прошу Вас помочь - за последние 3 месяца раненых много с пулевыми, осколочными и с ампутациями. Все отчеты, фото я публикую у себя на странице. Карта 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья", - написала она опубликовав фото уже купленных аппаратов.

Смотрите также: Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства. ФОТОрепортаж















