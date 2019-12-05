Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
05.12.19 14:16

Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию. ФОТОрепортаж

Почти 200 000 пачек сигарет обнаружили сотрудники Черновицкой таможни во время осмотра транспортного средства в пункте пропуска "Порубное-Сирет" таможенного поста "Вадул-Сирет".

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что табачные изделия были скрыты в рулонах из бумаги, которые перемещались из России в Румынию.

Таможенному контролю были поданы документы, согласно которым в транспортном средстве перемещается товар "Бумага для гофрирования немелованная в рулонах". По результатам идентификационного досмотра груза было принято решение о проведении совместного углубленного осмотра, в ходе которого установлен факт сокрытия подакцизного товара.

Читайте также: Новая Государственная таможенная служба начнет работу 8 декабря

В общем обнаружено подакцизного товара марок "NZ" и "ROTHMANS" в количестве 197 620 пачек общей стоимостью почти 5,5 млн.грн.

Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 01
Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 02
Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 03
Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 04
Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 05

По данному факту в отношении водителя, представителя фирмы-перевозчика таможенники инициировали дело о нарушении таможенных правил согласно части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 06

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100