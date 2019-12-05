Полиция объявила в розыск за убийство бойца Руслана Сугака, который считается пленным без установленного места нахождения. ФОТО

Об этом сообщил депутат Криворожского городского совета Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, информацию о том, что Руслан Сугак в розыске за убийство, сбросил муниципальному ТВ-каналу местный полицейский.

"Это уже какой-то цинизм, враги так не убивают. Руслан Сугак считается пленным без установленного места нахождения, последний раз выходил на связь во время Иловайских событий пять лет назад. Его мама, Елена Сугак, входит в состав рабочей группы при ОП по вопросам пленных, заложников, без вести пропавших и политзаключенных, и как ей видить это?" - пишет Колесник.

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"Такому отношению полиции к розыску без вести пропавших и пленных надо уже уделять внимание высшему руководству государства, высшему руководству полиции, за это надо беспощадно наказывать, так нельзя... В следующий четверг обязательно поднимем этот вопрос на заседании рабочей группы, ведь это на уровне издевательств уже", - добавил он.

Отметим, что согласно опубликованным данным, Сугак разыскивается по обвинению в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 УКУ).



