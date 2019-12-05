В этом году СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей. Максимальная сумма взятки - $50 тысяч. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно материалам Главного управления и региональных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в течение 2019 было:

- начато 95 уголовных производств в отношении сотрудников Нацполиции за совершение преступлений коррупционного характера;

- сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 112 полицейским;

- уволены с занимаемых должностей 48 сотрудников полиции;

- приговорены к различным видам и срокам наказания 41 полицейский.

Отмечается, что среди уличенных в злоупотреблениях сотрудников полиции - 18 руководителей различных уровней: начиная от заместителя начальника отдела. В целом они требовали от граждан 2,5 миллиона в гривневом эквиваленте.

Так начальник одного из территориальных отделов Главного управления Нацполиции столицы за регистрацию заявления о преступлении получил от потерпевшего $15 тыс.

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Взятку в $ 30 тыс. требовал советник на общественных началах министра внутренних дел за прекращение досудебного расследования в отношении собственника сети столичных ломбардов.

Начальник одного из межрайонных отделов управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области хотел получить от жителя областного центра $ 20 тыс. за непривлечение его к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Недавно, руководитель одного из подразделений уголовного розыска Одессы вместе с двумя подчиненными требовали у фигурантов производств разные суммы неправомерной выгоды за избежание ответственности перед законом. Расценки зависели от квалификации преступлений и стартовали от $1 до $10 тыс.

Среди уличенных в злоупотреблениях следователей наибольшие взятки хотели старший лейтенант отделения Главного управления Нацполиции Львовщины и следователь Подольского управления Нацполиции столицы. За "крышевание" наркоторговли они требовали по $ 12 и $ 50 тыс. соответственно.

За последние недели СБУ разоблачила на получении неправомерной выгоды также нескольких следователей в Киеве и в Харьковской области.

В столице Служба задержала старшего следователя Оболонского управления полиции. Злоумышленник требовал деньги за возвращение гражданам автомобилей, изъятых в рамках уголовных производств.

На коррупции также "погорел" и следователь одного из райотделов Нацполиции Харьковщины. За вознаграждение он обещал прекратить производство и не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности за мошенничество.

Действия следователей квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК. Злоумышленникам осуществлено сообщение о подозрениях.





Фото: сайт СБУ