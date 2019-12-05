Супрун: С сайта Минздрава в ответ на критику удалили все упоминания обо мне и моей команде. ФОТО

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только узнали, что с сайта Министерства здравоохранения Украины исчезли все упоминания о нашей команде - мне и моих заместителях - Павле Ковтонюке, Александре Линчевском, Ольге Стефанишиной и Романе Илыке. Политическое руководство Минздрава приказало удалить все соответствующие материалы", - написала она.

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По мнению Супрун, сайт "почистили" после того, как она написала пост с критикой действий и бездеятельности команды Министерства здравоохранения.

"Это действительно очень зрелая реакция взрослых людей, которые взяли на себя обязательства развивать и изменять страну. Похоже, политическое руководство пытается не только остановить трансформацию системы здравоохранения, но и стереть воспоминания о работе сотен людей, которые три года работали над созданием новой системы с прозрачными правилами и пациентом в центре внимания", - подчеркнула она.