Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Начало работы пленарного заседания ВР 5 декабря
Совещание фракции СН
В президиуме ВР - спикер Разумков консультируется с коллегами
Депутатское приветствие
Вид на депутатов сверху
В форме - нардеп от СН Николай Галушко
Депутатское общение
Богдан Яременко остался на посту главы комитета по иностранным делам - за его отставку проголосовало 186 нардепов
Несостоявший глава комитета по иностранным делам Елизавета Ясько
Руководство фракции СН - Арахамия и Корниенко
Драка между членами СН Бужанским и Леросом
Фракция "Евросолидарности" указывает СН что дерутся депутаты их фракции
Депутаты СН обступили участника драки Бужанского
Фракция СН
Ирина Венедиктова и Сергей Бабак
К руководству СН пришла Инна Совсун из "Голоса"
Юрия Корявченков в ложе Кабмина
Депутатские секреты
Жестикуляция нардепов
Сектор "Евросолидарности"