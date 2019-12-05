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05.12.19 19:36

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря. ФОТОрепортаж

5 декабря на пленарном заседании ВР нардепы выясняли между собой отношения, провалили отставку главы международного комитета Яременко и приняли ряд законов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 01

Начало работы пленарного заседания ВР 5 декабря 


Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 02

Совещание фракции СН

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 03

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 04

В президиуме ВР - спикер Разумков консультируется с коллегами 

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 05

Депутатское приветствие

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 06

Вид на депутатов сверху

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 07

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 08
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 09

В форме - нардеп от СН Николай Галушко

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 10
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 11
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 12

Депутатское общение

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 13

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 14

Богдан Яременко остался на посту главы комитета по иностранным делам - за его отставку проголосовало 186 нардепов

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 15
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 16

Несостоявший глава комитета по иностранным делам Елизавета Ясько 

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 17

Руководство фракции СН - Арахамия и Корниенко

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 18

Драка между членами СН Бужанским и Леросом

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 19
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 20

Фракция "Евросолидарности" указывает СН что дерутся депутаты их фракции

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 21
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 22

Депутаты СН обступили участника драки Бужанского

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 23

Фракция СН

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 24

Ирина Венедиктова и Сергей Бабак 

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 25
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 26
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 27

К руководству СН пришла Инна Совсун из "Голоса"

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 28

Юрия Корявченков в ложе Кабмина

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 29

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 30

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 31

Депутатские секреты

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 32

Жестикуляция нардепов

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 33

Сектор "Евросолидарности"

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