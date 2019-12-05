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05.12.19 19:54

Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По состоянию на 16 час. 5 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Основные усилия подразделений направлены на поиск людей и разборка конструкций. Силами ГСЧС осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах в ходе разборки разрушенных элементов строительных конструкций.

Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 01
Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 02

"Спасателями Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС с применением инженерной техники, средств малой механизации и специального оборудования проводится работа по срезанию свисающих элементов конструкций с целью устранения опасности для работы личного состава, а также начаты разборки завала через оконные проемы на уровне первого и второго этажей", - говорится в сообщении.

Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 03
Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 04
Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 05
Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 06

Всего с начала разборки завала вывезено 10 м. куб. строительных конструкций. Кроме того, осуществляется откачка воды из подвальных помещений здания колледжа. Всего откачано 80 м. куб. воды.

Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 07
Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 08
Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 09
Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 10
Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 11

Спасатели разбирают конструкции и ищут людей в здании сгоревшего колледжа в Одессе, - ГСЧС 12

Всего к работам привлечено 37 ед. техники и 170 человек. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.

Позже был обнародован список пропавших при пожаре в одесском колледже: "Звонили родным, прощались и говорили, что задыхаются".

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