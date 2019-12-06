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06.12.19 08:51

Мужчина позвал женщину на свидание в Киеве и показал ей труп 82-летней бабушки с пакетом на голове. ФОТОрепортаж

В ночь на 6 ноября в полицию обратилась женщина и заявила о жутком происшествии. Она утверждала, что в квартире по адресу улица Зодчих, 68 она видела труп женщины. На место направили правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Сообщение в полицию поступило около 03:40. 

Когда прибыли правоохранители, то информация подтвердилась. В одной из квартир на 14 этаже в кладовке находился труп с пакетом на голове, а шея была замотана шарфом. Тело было запрятано среди вещей. При осмотре выяснилось, что это 82-летняя хозяйка квартиры.

Как рассказала заявительница копам, она познакомилась через сайт знакомств с мужчиной. Он привел ее в эту квартиру, после чего начал ей угрожать и показал труп в кладовке. К счастью, ей удалось убежать и добраться домой. Уже после этого она сообщила про увиденное в полицию.

Мужчина позвал женщину на свидание в Киеве и показал ей труп 82-летней бабушки с пакетом на голове 01

При выяснении деталей патрульным полицейским удалось определить и задержать мужчину, который возможно причастен к преступлению. Он находился в квартире по адресу улица Якуба Колоса, 17. По словам полицейских, изначально он отрицал свою причастность к произошедшему, но позже признался. Предварительно, причиной смерти стало удушение, но точная причина станет ясна после проведения соответствующих экспертиз.

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Мужчина позвал женщину на свидание в Киеве и показал ей труп 82-летней бабушки с пакетом на голове 02

Каким образом погибшая и задержанный были связаны между собой, а также другие детали случившегося выясняются. На месте работали экипажи полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управления, кинологи и эксперты.

Мужчина позвал женщину на свидание в Киеве и показал ей труп 82-летней бабушки с пакетом на голове 03
Фото: Информатор

Ранее в Подольском районе Киева по адресу улица Введенская, 15 прохожий нашел окровавленный труп мужчины со следами насильственной смерти. Полицейским удалось задержать подозреваемого в Винницкой области.

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