Мужчина позвал женщину на свидание в Киеве и показал ей труп 82-летней бабушки с пакетом на голове. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Сообщение в полицию поступило около 03:40.

Когда прибыли правоохранители, то информация подтвердилась. В одной из квартир на 14 этаже в кладовке находился труп с пакетом на голове, а шея была замотана шарфом. Тело было запрятано среди вещей. При осмотре выяснилось, что это 82-летняя хозяйка квартиры.

Как рассказала заявительница копам, она познакомилась через сайт знакомств с мужчиной. Он привел ее в эту квартиру, после чего начал ей угрожать и показал труп в кладовке. К счастью, ей удалось убежать и добраться домой. Уже после этого она сообщила про увиденное в полицию.

При выяснении деталей патрульным полицейским удалось определить и задержать мужчину, который возможно причастен к преступлению. Он находился в квартире по адресу улица Якуба Колоса, 17. По словам полицейских, изначально он отрицал свою причастность к произошедшему, но позже признался. Предварительно, причиной смерти стало удушение, но точная причина станет ясна после проведения соответствующих экспертиз.

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Каким образом погибшая и задержанный были связаны между собой, а также другие детали случившегося выясняются. На месте работали экипажи полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управления, кинологи и эксперты.



Фото: Информатор

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