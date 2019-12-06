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06.12.19 09:42

Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция. ФОТОрепортаж

Возле одесского колледжа, где накануне произошел смертельный пожар, ограбили автомобиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Одесской области.

По информации от свидетелей, двое мужчин, не обращая внимание на большое количество людей, которые находились на улице Троицкой рядом с местом ликвидации пожара, разбили окно автомобиля и украли из него сумку с вещами.

"Неравнодушные граждане не теряли времени и сразу сообщили о преступлении на горячую линию 102, указав детальное описание нарушителей и автомобиля, на котором они скрылись. Именно это дало возможность стражам порядка оперативно отреагировать", - сообщили в полиции.

Патрульные полицейские, которые регулировали движение транспорта неподалеку от места происшествия, приняли решение создать искусственную пробку. Автомобиль с двумя злоумышленниками удалось задержать. Обследовав салон автомобиля, стражи порядка обнаружили сумку с вещами, происхождение которой нарушители объяснить не смогли.

На место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

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Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 01
Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 02
Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 03
Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 04
Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 05
Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 06

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