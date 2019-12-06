Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Одесской области.
По информации от свидетелей, двое мужчин, не обращая внимание на большое количество людей, которые находились на улице Троицкой рядом с местом ликвидации пожара, разбили окно автомобиля и украли из него сумку с вещами.
"Неравнодушные граждане не теряли времени и сразу сообщили о преступлении на горячую линию 102, указав детальное описание нарушителей и автомобиля, на котором они скрылись. Именно это дало возможность стражам порядка оперативно отреагировать", - сообщили в полиции.
Патрульные полицейские, которые регулировали движение транспорта неподалеку от места происшествия, приняли решение создать искусственную пробку. Автомобиль с двумя злоумышленниками удалось задержать. Обследовав салон автомобиля, стражи порядка обнаружили сумку с вещами, происхождение которой нарушители объяснить не смогли.
На место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.